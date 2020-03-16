В Мурманской области из-за коронавируса отменили культурно-массовые мероприятия
16 марта, 18:23ОбществоФото: pixabay.com
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В оперативном штабе по эпидембезопасности Мурманской области сообщили об отмене в регионе культурно-массовых мероприятий численностью более 100 человек.
Об этом стало известно 16 марта, информирует газета «Известия».
В сообщении штаба говорится о том, что подобные меры необходимы для предотвращения распространения в области коронавирусной инфекции.
В регионе также действуют и другие меры безопасности. Речь идет о запрете на организацию мероприятий с участием граждан других государств и выезде туристических групп за границу.
В области по состоянию на 16 марта не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.
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