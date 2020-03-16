В Мурманской области из-за коронавируса отменили культурно-массовые мероприятия

Об этом стало известно 16 марта, информирует газета «Известия».

В сообщении штаба говорится о том, что подобные меры необходимы для предотвращения распространения в области коронавирусной инфекции.

В регионе также действуют и другие меры безопасности. Речь идет о запрете на организацию мероприятий с участием граждан других государств и выезде туристических групп за границу.