В Москве на выходных выпал снег

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Сильный ветер и мокрый снег – такая погода была в столице в эти выходные.
По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, порывы ветра достигали 20 м/с, пишет RT.
Позже, по мнению главного метеоролога, осадки прекратятся, но температура ночью может опускаться до -5 градусов.
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