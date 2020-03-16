В гострансе Башкирии ответили на вопрос о том, как ездить в тесных газельках

«Год прошел с грандиозной транспортной реформы в Уфе.Вот вам хроники одной поездки.Маршрут 225 от Шакши до ТРЦ „Планета“. Обычная газелька. Стоимость проезда — 30 рублей.Расстояние между сиденьями — размером с мою ладонь. Фото говорят сами за себя. Просто представьте, насколько „удобно“ в таких автобусах, очевидно, предназначенных для перевозки детей, ехать беременным, мамам с детьми, пенсионерам, людям с сумками или рюкзаками и вообще всем, у кого рост около (и выше) 160 см. Уважаемый Тимур Мухаметьянов, предлагаю вам лично проехаться на этом маршруте, спросить простых граждан, насколько им удобно в них ездить, чувствуете ли вы личную гордость за то, как движется в республике транспортная реформа, не стыдно ли вам, например. В любое удобное для вас время и с нашим фотографом.Очевидно, допуск подобных автобусов на маршрут нуждается в пересмотре. Сидеть в них просто невозможно (стоять тоже). Да, мы избавились от желтых „нелегальных“ газелек, в которых люди ехали, согнувшись в три погибели, но теперь мы ездим в автобусах далеко не лучших», сообщается в посте.