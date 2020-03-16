В БГПУ из-за коронавируса студентов переведут на дистанционное обучение

Об этом стало известно Медиакорсети из достоверных источников.

«Все студенты разъезжаются в течение недели. Остаются сироты, иностранные студенты. Карантин введен до 20 апреля. У студентов сейчас максимум по три пары всего, причем всех отправляют домой — по деревням, районам», — стало известно Медиакорсети от информированного источника.

Впрочем, позднее появилась информация, что студенты должны будут все-таки доучиться текущую неделю, а потом уже наступит время карантина, который продлится до 20 апреля.

Также сообщается о временном выселении студентов Башгосуниверситета. Под угрозой — празднование юбилея вуза, который должен был отмечаться через 2 дня, 18 марта.

Примечательно, что термина «карантин» в вузах республики старательно избегают и предпочитают говорить о дистанционном обучении.

Ранее стали известны результаты анализов двух госпитализированных пациентов из Башкирии. Супружескую пару из Кумертау срочно госпитализировали после возвращения из Италии. Диагноз у туристов, к счастью, не подтвердился. Их отправили в больницу с подозрением на опасную инфекцию. Напомним, в Италии к настоящему моменту из-за инфекции скончались более 1000 человек.

Напомним, в настоящий момент из-за угрозы распространения инфекции перекрыто авиасообщение с Азербайджаном, Веной и Гоа.

Также глава Башкирии утвердил меры противодействия коронавирусу. В частности, рекомендовано отменить или перенести массовые мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, а также с участием иностранцев, за исключением особых случаев, которые предусмотрены распоряжением антикризисного штаба.

Рекомендовано жителям республики воздержаться от поездок за границу, а также в регионы России, которые считаются неблагополучными по коронавирусной инфекции. То же самое касается работодателей, которым рекомендовано не отправлять сотрудников в командировки за пределы Башкирии.