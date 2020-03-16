В Башкирии Верховный суд поддержал оправдание экс-вице-мэра Александра Филиппова

Сегодня, 16 марта, стало известно, что коллегия Верховного суда Башкирии оставила без изменения оправдательный приговор Октябрьского районного суда Уфы, вынесенный в декабре 2019 года в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова и его правой руки – бывшего начальника управления капитального строительства Марата Гареева.

Как сообщил «Коммерсант-Башкортостан», жалобу на решение районного суда подавала прокуратура, которая по-прежнему считает подсудимых виновными и требовала для них наказание в виде восьми и семи с половиной лет колонии общего режима соответственно.

Напомним, так бесславно завершилась история, которую журналисты прозвали «аферой на миллиард». Как следовало из материалов дела, подсудимым вменялось в вину то, что они превысили свои должностные полномочия и включили в федеральную программу сноса и расселения ветхого жилья за счет госбюджета дома, которые надлежало сносить за свой счет застройщикам. Ущерб от этих действий составил 1,6 млрд рублей, которые на момент начала судебного рассмотрения так и не поступили обратно в бюджет.

Марат Гареев дополнительно обвинялся в незаконном хранении портативного прослушивающего устройства.

Районный суд после длительного изучения доказательств посчитал, что в действиях подсудимых отсутствует состав преступления и признал за ними право на реабилитацию и возмещение морального и имущественного вреда.

Примечательно, что сегодня гособвинитель обратился в Верховный суд РБ с просьбой направить дело на дополнительное расследование, в том числе с целью выявления других подозреваемых из числа окружения Александра Филиппова и Марата Гареева.

В качестве веского аргумента представитель прокуратуры сообщил, что суд первой инстанции не рассмотрел два договора развития застроенных территорий, подписанные в 2015 году лично Александром Филипповым с МУП «Служба заказчика и технического надзора» и компанией «Агидель-Инвестстрой».