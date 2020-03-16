В Башкирии стартовала спецоперация «Должник»

О спецоперации сообщили в МВД по Башкирии. В пресс-службе ведомства отметили, что рейды по выявлению должников по штрафам будут проходить с 16 по 22 марта. В поиске неплательщиков, отмечается в сообщении, будут принимать участие участковые полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, инспекторы патрульно-постовой службы, сотрудники по вопросам миграции.

В сообщении ведомства также отмечается, что по результатам двух месяцев удалось взыскать более 3,2 млн рублей по административным штрафам. К административной ответственности за неуплату привлекли более 700 жителей Уфы, из который 400 арестовали на срок от 1 до 15 суток.