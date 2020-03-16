В Башкирии прокомментировали информацию о первой смерти от коронавируса

Подробная информация о случившемся была размещена на портале «Омбудсмен полиции» в виде обычной полицейской сводки. Важное уточнение - никем официально не подписанной.

В ней сообщается, что 15 марта, примерно в 8 утра, у себя дома скоропостижно скончалась Рабига Галиахметова из деревни Мусино Кармаскалинского района. Женщине было 94 года.

На ее похороны из Белорецкого района приехала родственница пожилой женщины, Залия Абдуллина. Женщина почувствовала себя плохо прямо на похоронах, обратилась к фельдшеру с жалобой на сухой кашель, осиплость горла, при этом она добавила, что накануне вернулась из отпуска в Италии. Женщина находилась в туре Италия-Испания-Франция.

Фото: Mkset.ru

Ее оперативно осмотрел инфекционист Кармаскалинской центральной районной больницы, который, с его слов, сразу же исключил коронавирус, бушующий в Италии. Напомним, что именно в этой европейской стране от коронавируса скончались уже около 1809 человек. В минздраве Башкирии Медиакорсети сразу опровергли информацию о наличии подтвержденного случая коронавируса.

Также в распространяемой информации сообщается, что на сегодняшний день сотрудниками МВД По Кармаскалинскому району перекрыты все выезды и заезды в деревню Старомусино и выставлено оцепление в доме, в котором проходили похороны. Однако, по источникам Медиакорсети, власти района информацию про оцепление села опровергли.

Ранее стали известны результаты анализов двух госпитализированных пациентов из Башкирии. Супружескую пару из Кумертау срочно госпитализировали после возвращения из Италии. К счастью, не подтвердилась информация об их заражении опасным вирусом.

Напомним также что сегодня, 16 марта, глава Башкирии утвердил меры противодействия коронавирусу.

Согласно ним, рекомендовано отменить или перенести массовые мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, а также с участием иностранцев, за исключением особых случаев, которые предусмотрены распоряжением антикризисного штаба.

Рекомендовано жителям республики воздержаться от поездок за границу, а также в регионы России, которые считаются неблагополучными по коронавирусной инфекции. То же самое касается работодателей, которым рекомендовано не отправлять сотрудников в командировки за пределы Башкирии.

Людей с повышенной температурой тела не допускать на рабочие места, особенно если они ездили за границу и в другие регионы. В случае выявления таких случаев собирать информацию о всех контактах и дезинфицировать рабочие места.

Отдельная рекомендация касается тех, кто вернулся из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии, Франции (список может со временем пополняться). Им следует 14 дней после возвращения провести в изоляции. Для возвращения почти 3000 жителей республики, находящихся сейчас за границей, в том числе и в неблагополучных в эпидемиологическим плане странах, буду организованы чартерные рейсы.