В Башкирии из-за угрозы коронавируса школьникам отменят кабинетную систему обучения
16 марта, 18:15ОбществоНадежда ВалитоваФото: Pixabay
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Такие меры приняли как в районах, так и в столице республики.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы. С 17 марта все учащиеся будут оставаться на занятиях в одном классе, то есть не будут переходить из кабинета в кабинет, как ранее. Меры приняты в связи с угрозой коронавируса в республике.
В кабинетах школ будут чаще проводить дезинфекцию, массовые мероприятия будут отменены.
Ранее глава Башкирии утвердил меры противодействия коронавирусу.
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