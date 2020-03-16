В Башкирии из-за угрозы коронавируса школьникам отменят кабинетную систему обучения

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы. С 17 марта все учащиеся будут оставаться на занятиях в одном классе, то есть не будут переходить из кабинета в кабинет, как ранее. Меры приняты в связи с угрозой коронавируса в республике.