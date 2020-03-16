В Башкирии хотят построить церковь летающего макаронного монстра

В основах вероисповедания лежит то, что существует рай, который включает «один пивной вулкан и фабрику стриптиза». Религия образовалась в 2005 году американским физиком Бобби Хендерсоном. Движение выражало протест против решение властей Канзаса о введении в школьную программу курса о божественном сотворении мира. Пастафариане верят в летающего макаронного монстра, который сотворил этот мир.