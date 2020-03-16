В Башкирии хотят построить церковь летающего макаронного монстра
Представители церкви пастафариан Башкирии подали в минюст региона уведомление.
Уведомление о начале деятельности Русской пастафарианской церкви макаронного пастриархата Уфы принято министерством 21 февраля. По данным «ГТРК-Башкортостан», ответ должен прийти в течение месяца.
В основах вероисповедания лежит то, что существует рай, который включает «один пивной вулкан и фабрику стриптиза». Религия образовалась в 2005 году американским физиком Бобби Хендерсоном. Движение выражало протест против решение властей Канзаса о введении в школьную программу курса о божественном сотворении мира. Пастафариане верят в летающего макаронного монстра, который сотворил этот мир.
Первым в России заявил о себе в 2016 году москвич Андрей Филин, когда сфотографировался с шапочкой-«дуршлагом» на голове, объяснив, что это атрибут его религии.