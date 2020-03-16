В Башкирии для детей увеличили комендантский час
Депутаты башкирского парламента решили сократить времяпровождение детей на улице в летнее время.
Согласно новой инициативе, продолжительность комендантского часа для детей увеличена в период с 1 мая по 30 сентября с 23 до 6 часов.
Ранее ограничение было мягче – с 24 до 6 часов. В это время, пояснил председатель башкирского парламента Константин Толкачев, несовершеннолетним нельзя находиться на улице. При этом на зимнее время ограничение осталось то же - с 22:00 до 6:00.
По мнению Толкачева, увеличение продолжительности комендантского часа позволит сократить безнадзорность и число правонарушений среди детей.
«Практика показала эффективность данной меры. Башкортостан в свое время стал первым регионом страны, установившим «комендантский час» для детей. Норма сначала появилась в республиканском законодательстве и только потом в федеральном», – заявил он.