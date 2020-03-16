В Башкирии для детей увеличили комендантский час

Согласно новой инициативе, продолжительность комендантского часа для детей увеличена в период с 1 мая по 30 сентября с 23 до 6 часов.

Ранее ограничение было мягче – с 24 до 6 часов. В это время, пояснил председатель башкирского парламента Константин Толкачев, несовершеннолетним нельзя находиться на улице. При этом на зимнее время ограничение осталось то же - с 22:00 до 6:00.

По мнению Толкачева, увеличение продолжительности комендантского часа позволит сократить безнадзорность и число правонарушений среди детей.