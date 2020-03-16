«Уфа проснулась»: глава Башкирии велел наградить работников ЖКХ за уборку снега
Такое предложение прозвучало на оперативке в правительстве Башкирии.
Сегодня, 16 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров поделился своими впечатлениями о ситуации с уборкой снега и льда в Уфе.
— Уфа проснулась, — отметил он. — Я ездил по городу в выходные и обратил внимание, что на улицах работает много техники. Молодцы!
Он подчеркнул, что подобные усилия сотрудников сферы ЖКХ должны быть отмечены наградами — будь то благодарственные письма или почетные грамоты.
Напомним, что коммунальные службы активизировались всего неделю назад, после того, как на оперативке в администрации Уфы первый вице-мэр Салават Хусаинов устроил им разнос за отвратительную работу в прошлые выходные, когда улицы Уфы превратились в каток, а в травмпункты в сутки поступало по сто пострадавших.