«Уфа проснулась»: глава Башкирии велел наградить работников ЖКХ за уборку снега

Сегодня, 16 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров поделился своими впечатлениями о ситуации с уборкой снега и льда в Уфе.

— Уфа проснулась, — отметил он. — Я ездил по городу в выходные и обратил внимание, что на улицах работает много техники. Молодцы!

Он подчеркнул, что подобные усилия сотрудников сферы ЖКХ должны быть отмечены наградами — будь то благодарственные письма или почетные грамоты.