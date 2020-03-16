Стали известны результаты анализов двух госпитализированных пациентов из Башкирии

По результатам первых проб стало известно, передает телеканал «Арис», что диагноз у туристов из Башкирии не подтвердился.

Супругов отправили в больницу с подозрением на опасную инфекцию. Напомним, в Италии к настоящему моменту из-за инфекции скончались более 1000 человек.

Телеканал также передал, что в Кумертау находятся четыре человека, среди которых двое детей госпитализированной пары. У них повышена температура тела, результаты анализов пока еще не готовы.