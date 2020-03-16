Ростовской области угрожает «черное небо»?

Это делается для того, чтобы увеличить прибыль. Вместе с тем руководство электростанции убеждено в отсутствии изменения параметров воздействия на окружающую среду. Однако это не так.

Согласно экологическим отчетам выбросы находятся в пределах нормы, их число ежегодно демонстрирует рост в сотни раз. Однако главный инженер АЭС Андрей Горбунов продолжает настаивать на безопасности станции.

Как сообщает rostovgazeta.ru, в отчете по экологической безопасности АЭС высокий предел прироста по выбросам зафиксировали в 2018 году, и обусловлен он увеличением длительности и режима работы пускорезервной котельной. Так, выброс йода-131 увеличился в 3,7 раза, кобальта-60 — в 23 раза, цезия-134 — в 86 раз, цезия-137 — в 154 раза. Радиоцезий поступает в организм через пищу и органы дыхания.

При этом газоаэрозольные отходы на АЭС утилизации не подлежат, их просто выбрасывают в окружающую среду с воздушными выбросами.

Помимо этого, в отчете утверждается, что выбросы не являются вредными, поскольку не превышают допустимую норму. Однако, по словам инженера-физика и эксперта программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрея Ожаровского, искусственные радионуклиды представляют опасность для здоровья в любой концентрации.