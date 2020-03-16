Российским ВУЗам рекомендовали перейти на дистанционное обучение
16 марта, 19:08ОбществоФото: pexels.com
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Минобрнауки рекомендует высшим учебным заведениям перейти на использование цифровых технологий, позволяющих студентам обучаться дистанционно.
Подобная форма образования вводится из-за ситуации с коронавирусом. Основная цель – защита студентов и преподавательского состава от новой инфекции, пишет rns.online.
В приказе, подписанном главой Минобрнауки России Валерием Фальковым, говорится о том, что дистанционную форму обучения рекомендуется вводить с 16 марта. Также руководителям образовательных и научных учреждений предписано взять на личный контроль мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Напомним, 11 марта ВОЗ назвала ситуацию с COVID-19 пандемией. По данным медиков в мире уже 125 000 заболевших. Количество умерших по всему миру превысило 4600 человек.
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