Российским ВУЗам рекомендовали перейти на дистанционное обучение

Подобная форма образования вводится из-за ситуации с коронавирусом. Основная цель – защита студентов и преподавательского состава от новой инфекции, пишет rns.online.

В приказе, подписанном главой Минобрнауки России Валерием Фальковым, говорится о том, что дистанционную форму обучения рекомендуется вводить с 16 марта. Также руководителям образовательных и научных учреждений предписано взять на личный контроль мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции.