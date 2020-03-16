Почта России как новая логистическая цифровая экосистема 

Как сообщает finance.rambler.ru, ключевыми игроками на рынке торговли стали маркетплейсы: в России — это Ozon, Беру.ру, WildBerries, Авито и прочие, а в мире, само собой, — такие гиганты, как Amazon, Alibaba, Walmart, IndiaMart и ряд других.

«Почта России не намерена ограничиваться только доставкой товаров и планирует оказывать своим клиентам весь комплекс услуг в сфере e-commerce, — комментирует заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин. — Речь идет о логистических операциях, маркетинговых услугах, доступе к инфраструктуре и других сервисах. Мы целенаправленно работаем над развитием специальных доставочных сервисов для маркетплейсов и логистических сервисов для селлеров маркетплейсов. Наша задача сделать так, чтобы именно Почта России работала как универсальный логистический оператор, предоставляющий все виды услуг», — отмечает Алексей Скатин.

Почта России разработала для интернет-магазинов и организаций, отправляющих большие объемы посылок и писем, онлайн-сервис otpravka.pochta.ru. Он позволяет загружать информацию о заказах из системы магазина, там же предусмотрена возможность автоматически проверять адреса доставки и подбор почтовых индексов, рассчитывать стоимость пересылки, присваивать трек-номера и формировать необходимые документы и бланки. Кроме того, сервис обеспечивает интеграцию услуг Почты России в бизнес-процессы отправителя с помощью программного интерфейса приложения (API). Например, можно встроить его в систему управления складом или документооборотом, добавить функцию отслеживания отправлений на свой сайт или в приложение клиента, где тот сможет получать историю по всем отправлениям и информацию об осуществлении наложенных платежей.

Для того чтобы воспользоваться сервисом otpravka.pochta.ru нужно пройти регистрацию на портале Почты России, оформить заявку на получение доступа к необходимым услугам, в несколько кликов заключить договор с «Почтой России» и создать первую партию отправлений, при этом все трек-номера и документы к ним присвоятся автоматически.

«С помощью электронной регистрации всё максимально упрощается. Заходите в сервис, нажимаете «подтвердить», пополняете баланс, и поехали отправки», — рассказал Алексей Скатин.

Чтобы действительно выдержать конкуренцию, сегодня компании всего мира вынуждены искать инновационные решения для своего бизнеса. В этом смысле цифровизация бизнес-процессов Почты России позволила реализовать ряд высокотехнологичных решений для отечественного сектора e-commerce. И в последующем фундаментальная перестройка бизнес-процессов будет продолжена. Почта России уже накопила солидный опыт в таких областях, как таможенные операции, логистические услуги и фулфилмент.