Паралимпийка из Башкирии, оскорбленная вице-премьером, разочарована реакцией властей

Сегодня, 16 марта, известная паралимпийка и депутат Госсобрания РБ Оксана Савченко разметила на своей странице в инстаграме сообщение следующего содержания: «Оперативка закончилась. Ну что могу сказать, получившая достаточно серьезный резонанс история никак не коснулась нашей власти. Печально это все, можно сделать вывод, что это норма».

Очевидно, что Оксана разочарована тем, что на оперативке не стал предметом разбирательства её недавний конфликт с вице-премьером Иреком Сагитовым.

Напомним, обстоятельства конфликта изложила в соцсетях Оксана Савченко в субботу 14 марта. По ее словам, она проводила тренировку с молодыми спортсменами в бассейне в Инорсе, когда в помещении появился Ирек Сагитов в верхней одежде и обуви и в грубой форме обратился к ней:

- Задницу свою подними и подойди ко мне!

Очевидно, что Ирек Сагитов не узнал известную спортсменку. Он приехал в бассейн с проверкой и решил накричать на спортсменку, одетую в джинсы, хотя сам был далеко не в стерильном виде.

Позднее, после появления ее поста в соцсетях, Ирек Сагитов принем извинения Оксане, и она удалила предыдущий пост, объяснив, что у ее оппонента слишком нервная работа.

Однако, судя по новому посту, обида в душе известной спортсменки осталась, она пообещала позднее продолжить разговор на данную тему.

Напомним, Ирек Сагитов является отцом девушки-дознавателя, которая проходит в качестве потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, по которому осуждены три бывших высокопоставленных полицейских чиновника.