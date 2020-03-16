Мишустин рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в РФ
16 марта, 18:10ОбществоФото: kremlin.ru
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По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, рост числа заразившихся коронавирусом в России за последнее время происходит в основном за счет контактов с близкими людьми, являющимися носителями инфекции.
Об этом он сказал 16 марта, во время совещания с вице-премьерами, сообщает газета «Известия».
Мишустин отметил, что коронавирус является малоизученной разновидностью респираторных заболеваний. В РФ он попал из стран, где получил уже достаточно широкое распространение.
От также подчеркнул, что для обеспечения поддержки граждан и отраслей в основных потребностях может быть использован специальный резерв в размере 300 миллиардов рублей. Кроме этого, планируется увеличить объем предоставляемых гарантий, добавил Мишустин.
Премьер-министр также поручил главе Минфина Антону Силуанову, а также вице-премьеру Татьяне Голиковой создать отдельный фонд для премирования внесших свой вклад для борьбы с инфекцией медработников.
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