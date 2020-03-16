Мишустин рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в РФ

Об этом он сказал 16 марта, во время совещания с вице-премьерами, сообщает газета «Известия».

Мишустин отметил, что коронавирус является малоизученной разновидностью респираторных заболеваний. В РФ он попал из стран, где получил уже достаточно широкое распространение.

От также подчеркнул, что для обеспечения поддержки граждан и отраслей в основных потребностях может быть использован специальный резерв в размере 300 миллиардов рублей. Кроме этого, планируется увеличить объем предоставляемых гарантий, добавил Мишустин.