Минздрав Башкирии обещал вернуть маски в аптеки и научить делать их дома

Сегодня, 16 марта, на первом брифинге по вопросам профилактики коронавирусной инфекции глава минздрава республики Максим Забелин ответил на наиболее часто задаваемый вопрос, который озвучила начальник управления главы Башкортостана по социальным коммуникациям администрации главы РБ Елена Прочаковская: куда пропали из аптек медицинские маски?

По словам Максима Забелина, причиной такого странного явления стало то, что отечественные производители медицинских масок в последнее время были переориентированы на экспорт. Дело в том, что до определенного момента Россия была вне опасной зоны по распространению коронавируса.

Зато сейчас правительством России введены ограничительные меры в том числе на ограничение экспорта медицинских масок. Одна из крупных парий этого товара должна появиться в аптеках Башкирии в ближайшее время. Попутно специалисты минздрава стараются предотвратить рост цен на маски.

Министр также напомнил, что маски можно заказать через интернет, хотя не исключено, что там цены на них уже подскочили.

Кроме того, скоро появятся выпущенные минздравом видеоуроки, как изготовить медицинские маски в домашних условиях.