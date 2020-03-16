Между Уфой и Азербайджаном временно приостановлено авиасообщение

В оперативном штабе при правительстве Азербайджана принято решение приостановить авиаперелеты в ряд городов России, передает ТАСС. В качестве причины отмены полетов отмечено распространение коронавируса.

Полет по маршруту Баку – Уфа – Баку авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» приостановлены с 17 марта. Помимо Уфы авиасообщение приостановлено с Казанью, Сургутом, Минеральными водами, Красноярском и Екатеринбургом.

По данным ГТРК-Башкортостан, рейсы авиакомпании NordStar из Уфы в Баку все еще действительны.