Между Уфой и Азербайджаном временно приостановлено авиасообщение
16 марта, 09:37ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В оперативном штабе при правительстве Азербайджана приняли решение обезопаситься.
В оперативном штабе при правительстве Азербайджана принято решение приостановить авиаперелеты в ряд городов России, передает ТАСС. В качестве причины отмены полетов отмечено распространение коронавируса.
Полет по маршруту Баку – Уфа – Баку авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» приостановлены с 17 марта. Помимо Уфы авиасообщение приостановлено с Казанью, Сургутом, Минеральными водами, Красноярском и Екатеринбургом.
По данным ГТРК-Башкортостан, рейсы авиакомпании NordStar из Уфы в Баку все еще действительны.
Ранее сообщалось об ограничении вылетов из Уфы в Вену. В России же ограничено авиасообщение с 13 марта из Италии, Франции и Германии.
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