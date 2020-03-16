Медведев поручил «Единой России» помогать гражданам

Медведев выступил на заседании бюро Высшего совета ЕР и дал несколько поручений, как организовать работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет kursdela.biz.

По словам Медведева, с этого дня все члены партии во всех подразделениях входят в резерв региональных штабов по борьбе с коронавирусом.

По данным сайта «Единой России», Медведев дал поручение руководителям региональных отделений «Единой России» взаимодействовать с оперативными штабами, которые борются с распространением коронавируса, и привлечь к этому всех членов партии. Бывший премьер-министр РФ поручил привлечь к волонтерскому движению всю имеющуюся инфраструктуру: общественные приемные, депутатский корпус, совет сторонников, первичные отделения партии. Медведев призвал помогать людям, начиная от консультаций и заканчивая доставкой еды и лекарств на дом.

Также председатель ЕР поручил руководителям фракции в Госдуме как можно быстрее принять закон о защите прав россиян и оказании им помощи. Имеются в виду дистанционная продажа медикаментов, ограничение роста цен на лекарства, в которых многие сейчас нуждаются. Медведев выразил надежду, что эти меры парламентарии примут в ближайшее время.

Экс-премьер сказал, что «Единая Россия» временно должна перейти на удаленный режим работы и отказаться от проведения массовых собраний.

Уже запланированные мероприятия, такие как Диктант Победы и Всероссийский субботник, будут перенесены на неопределенный срок и проведены, когда ситуация с коронавирусом разрешится, отметил Медведев.