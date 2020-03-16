Лица Победы. Леонид Жуков: Огнем из ружья подбил паровоз противника

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Жуков Леонид Степанович. 1925 год рождения

Из наградного листа:

«Награжден медалью «За отвагу» за то, что 23 марта 1945 года из ружья ПТР уничтожил станковый пулемет и его расчет, мешавший продвижению наших частей, после чего совместно со взводом штурмом овладели одним населенным пунктом.

В боях за деревню Нейхауз 12 апреля 1945 года товарищ Жуков из ружья ПТР подбил бронетранспортер противника, обеспечив продвижение своему подразделению.

Действуя в тылу противника 14 апреля 1945 года, он огнем из ружья преградил путь самоходке противника, обеспечив перебежку через дорогу своему подразделению. В этом же бою товарищ Жуков огнем из карабина уничтожил 5 немецких солдат, там же в тылу на высоте 516 товарищ Жуков с одним офицером оказал помощь 13 раненым бойцам и вывел их из опасной зоны.

В бою за село Лабен товарищ. Жуков уничтожил одну огневую точку. 4 апреля 1945 года в бою огнем из ружья подбил паровоз противника, не дав ему увести состав с самолетами и военным имуществом.

В бою за село Фурт 20 апреля 1945 года он подбил бронетранспортер противника.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом «Красная Звезда».

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