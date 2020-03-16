Из-за коронавируса в Башкирии перестало работать ЖЭУ
16 марта, 08:57ОбществоРоман ФаткуллинФото: Пикабу
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Решение закрыть двери для посетителей приняли в ЖЭУ в Салавате.
Объявление о том, что в ЖЭУ №4 теперь закрыты из-за коронавируса двери для посещения появилось в социальных сетях. В объявлении указано, что карантин из-за потенциальной угрозы вируса продлится до 15 апреля.
Автор снимка отметил, что фотографию прислала его жена и подшутил, что в городе работают школы и детские сады, но «первыми на проблемы как всегда отреагировали ЖЭУ».
«Интересно а оплат тоже не будет?», – поинтересовался автор поста.
Напомним, в Башкирии введен режим санитарно-противоэпидемиологического контроля повышенного уровня на объектах торговли и общепита республики в связи с пандемией коронавируса.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей