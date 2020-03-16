Из-за коронавируса в Башкирии перестало работать ЖЭУ

Объявление о том, что в ЖЭУ №4 теперь закрыты из-за коронавируса двери для посещения появилось в социальных сетях. В объявлении указано, что карантин из-за потенциальной угрозы вируса продлится до 15 апреля.

Автор снимка отметил, что фотографию прислала его жена и подшутил, что в городе работают школы и детские сады, но «первыми на проблемы как всегда отреагировали ЖЭУ».

«Интересно а оплат тоже не будет?», – поинтересовался автор поста.