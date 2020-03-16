Элвин Грей готовит трек на неожиданную тему

Российский рэп-исполнитель Радик Юльякшин (Элвин Грей), который недавно собрал аншлаг в Крокус Сити, скоро выпустит новый трек “Не выходи из комнаты” на остросоциальную тему. В композиции на стихи Иосифа Бродского будет призыв: "Слейся с обоями, забаррикадируйся от космоса, эроса, расы, вируса".
Сам музыкант рассказал, что автором музыки для новой песни является его приятель, общественник и творческая личность Ростислав Мурзагулов. Рэп-исполнитель предложил товарищу немного подкорректировать песню и исполнить ее вместе. Он отметил, что никакая другая композиция настолько живо не отвечает тенденциям современного мира, как эта. По словам Юльякшина, его аудитория давно созрела для серьезных тем, поэтому новый трек должен стать очень востребованным.
В марте состоится релиз композиции. Эксперты предрекают ей небывалый успех за счет привлечения новой аудитории, сообщает NewsNN.ru.
Как отмечает бывший участник группы “Земфира” Сергей Миролюбов, Элвин Грей является талантливым музыкантом и успешным бизнесменом. Он хорошо почувствовал момент, когда к поднятой им теме будет готова прислушаться многомиллионная аудитория.