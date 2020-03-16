Элвин Грей готовит трек на неожиданную тему

Сам музыкант рассказал, что автором музыки для новой песни является его приятель, общественник и творческая личность Ростислав Мурзагулов. Рэп-исполнитель предложил товарищу немного подкорректировать песню и исполнить ее вместе. Он отметил, что никакая другая композиция настолько живо не отвечает тенденциям современного мира, как эта. По словам Юльякшина, его аудитория давно созрела для серьезных тем, поэтому новый трек должен стать очень востребованным.