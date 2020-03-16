Башкирские стражи порядка лидируют в антиалкогольной борьбе

По данным пресс-службы МВД по РБ, в 2019 году силами полиции в Башкирии было выявлено свыше 3 тысяч 300 административных правонарушений в данной сфере. Из незаконного оборота изъято более 70 тысяч алкогольной и спиртосодержащей продукции. За прошлый год полицейские накрыли сразу восемь цехов по производству и розливу фальсификата. Было возбуждено 129 уголовных дел. По этим показателям башкирские полицейские занимают лидирующие позиции в ПФО.

- Наша антиалкогольная политика принесла первые серьёзные плоды. Смертность от отравления суррогатным алкоголем у нас в республике уменьшилась с начала года на 70,6%, до 0,5 случаев на 100 тыс. населения (по России - 4,6 случаев). Даже в соседних регионах показатель смертности в два раза больше по сравнению с нашим. Это означает, что все ограничения по продаже алкоголя по праздникам и рейды по ликвидации точек продажи нелегального алкоголя сохранили в Башкирии жизни 47 человек. Это большая победа для всех нас и повод задуматься! Мне сначала казалось, что эти меры будут непопулярны, но оказалось, что почти 70% наших жителей поддерживают борьбу с пьянством, - так выразил в соцсетях свое отношение к данной теме глава Башкирии Радий Хабиров.