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Задачи лескомплекса и экологии обсудил Иван Валентик в Екатеринбурге
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
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Задачи лескомплекса и экологии обсудил Иван Валентик в Екатеринбурге

Вчера, 19:50ОбществоФото: mnr.gov.ru
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