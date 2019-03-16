Задачи лескомплекса и экологии обсудил Иван Валентик в Екатеринбурге

Визит длился с 14 по 15 марта, Валентик встретился с губернатором свердловского региона Евгением Куйвашевым, а также посетил площадку, на которой возведут центр по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой. Далее состоялось совещание, на котором затронули сразу несколько важных вопросов, в том числе перспективы развития центра.

По словам Валентика, все заинтересованные лица должны иметь в свободном доступе данные о лесных ресурсах. Ведомство следит за тем, чтобы вся информация была открытой. С начала текущего года все данные необходимо размещать на сайтах, которые имеют отношение к лесному хозяйству органов власти, иначе нарушителей ждут самые жесткие меры.

Основной областью деятельности Рослесхоза является восстановление лесов и в этом направлении проходит масштабная работа. Так, с 1 января 2019 года действует закон о компенсационном лесовосстановлении. Специалистами была определена норма, по которой вместо спиленных деревьев высадят такое же количество саженцев, сделать это необходимо в течение года. Эта норма касается и объектов инфраструктуры, в ходе возведения которых вырубали зеленые насаждения.

В течение пяти лет в России, чтобы не потерять основного богатства страны - лесов, планируется достичь баланса между высаженными и уничтоженными зелеными насаждениями. Для этих целей была разработана специальная программа под названием "Сохранение лесов", она входит в нацпроект "Экология". Также создаются проектные лесные селекционно-семеноводческие центры, в которых с использованием новейших технологий будут перерабатывать и производить семена.

"Новой задачей в контексте закона о "компенсационном лесовосстановлении" является необходимость обеспечения качественным посадочным материалом, которого пока еще недостаточно", - подчеркнул Валентик.