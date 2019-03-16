В Башкирию ненадолго вновь просочилось похолодание
Вчера, 10:00ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Минусовая температура продержится несколько последующих дней.
Сегодня, 16 марта, по Башкирии и в Уфе ожидается переменная область и при этом незначительные кратковременные дожди.
Ветер южный и юго-западный, спокойный, не сильнее 2 м/с.
Температура воздуха утром -6 градусов, днем и вечером от -3 до нуля градусов.
В следующие три дня характер погоды существенно не изменится. Но со вторника станет постепенно теплеть.
Как предупреждают в Башгидромете, на реках началось таяние льда. Средняя толщина льда на реках республики колеблется в пределах 27-65 сантиметров, что на 10-45 сантиметров ниже нормы.
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