В Башкирию ненадолго вновь просочилось похолодание

Сегодня, 16 марта, по Башкирии и в Уфе ожидается переменная область и при этом незначительные кратковременные дожди.

Ветер южный и юго-западный, спокойный, не сильнее 2 м/с.

Температура воздуха утром -6 градусов, днем и вечером от -3 до нуля градусов.

В следующие три дня характер погоды существенно не изменится. Но со вторника станет постепенно теплеть.