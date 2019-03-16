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В Башкирию ненадолго вновь просочилось похолодание
Сюжеты:
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Mountains 3173003 960 720

В Башкирию ненадолго вновь просочилось похолодание

Вчера, 10:00ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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