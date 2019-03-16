В Башкирии жители Сибая обсыпали мукой известного блогера из Москвы

Сегодня, 16 марта, неприятностями завершилась встреча московского блогера Никиты Исаева с жителями Сибая. Людей возмутил тот факт, что Никита предварил встречу сообщением в соцсетях, в котором назвал сибайцев моральными разложенцами и трусами. Позже Никита удалил пост, однако пользователи успели сделать скриншот и распространили его в местных группах соцсетей.

Возмущенные подобным отношением со стороны столичного гостя горожане сначала потребовали от блогера ответ на вопрос, зачем он приехал в Сибай – действительно помочь им или ради «хайпа». В насмешку они вручили Никите игрушечную детскую лопату.

Как сообщил Горобзор, больше всех отличился местный житель, который проходил мимо с покупками. Послушав дискуссию, он достал из воего пакета пачку муки и обсыпал ею блогера.