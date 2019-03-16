В Башкирии отберут по конкурсу директора вместо подследственной чиновницы

В Уфе 22 апреля пройдет конкурс на замещение должности руководителя ГУП «Управление административными зданиями». Конкурс пройдет в два этапа.

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», кандидаты должны пройти тестирование на знание специфики предприятий, основ гражданского, трудового, налогового и банковского законодательств, управления предприятием, маркетинга, а также представить программу деятельности предприятий. Контракт с топ-менеджером планируется заключить на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело на бывшего директора Государственного унитарного предприятия «Управление административными зданиями» Эльвиру Берг, которая подозревается по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенная в особо крупном размере».

Такой же конкурс объявлен на замещение должности руководителя ГУП «Башавтотранс». Он пройдет 19 апреля. Документы соискателей принимаются с 12 марта по 12 апреля. Претенденты должны предоставить программу развития «Башавтотранса».