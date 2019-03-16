Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
В Башкирии отберут по конкурсу директора вместо подследственной чиновницы
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b8%d1%8b%d0%be%d0%b8%d0%b8

В Башкирии отберут по конкурсу директора вместо подследственной чиновницы

Вчера, 13:36ОбществоТатьяна МайороваФото: 2gis.ru
Читайте
также
В «Альянсе врачей» раскритиковали отчет главы минздрава Башкирии о зарплате медиков
Транспорт в Уфе: Как в миллионном городе организовать движение без пробок
«Без скальпов не возвращайся». В Уфе продолжаются убийства бездомных животных