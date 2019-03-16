Неделя в Башкирии: трагедия мамы из Уфы, Сибай, борьба студента с системой

На этой неделе стало известно, что правительство республики взяло на особый контроль ситуацию вокруг Роскомснаббанка, у которого Нацбанк отобрал лицензию. Отчеты о ходе выплат вкладчикам и строительстве домов с использованием банковских займов будут заслушиваться еженедельно.

В минздраве республике рассказали о том, в каких поликлиниках чаще всего ставят неверные диагнозы. Рейтинг составлен по итогам последнего квартала 2018 года.

Имя народного поэта Мустая Карима к его столетию теперь будет теперь носить не только самолет, но и круизный лайнер, между прочим, второй на всем постсоветском пространстве после «Петра Великого». На этой неделе журналистам в Москве показали и рассказали, как он будет выглядеть. Известно, что он будет соответствовать уровню пятизвездочного отеля.

В мэрии Уфы в очередной раз отчитались о транспортной реформе. Оптимизация впереди, введение новых маршрутов и остановок – тоже. Подробности – в нашем материале.

В МВД Башкирии рассказали об итогах крупной проверки Демского рынка в Уфе: полицейские нашли тысячи контрафактного товара и мигрантов без документов.

На карте Уфы на этой неделе появилась новая точка кипения – чиновники пригрозили снести почти 500 гаражей в Сипайлово. Они уверяют, что земля должна быть освобождена по решению суда и она нужна для постройки социального дома. Все подробности – в материале Разифа Абдуллина.

Шокирующий случай произошел в Уфе утром 13 марта – 21-летняя мама выбросила двухгодовалую девочку из окна девятого этажа и выпала из окна вслед за ней. Обе выжили благодаря сугробу у дома. На молодую женщину возбудили уголовное дело, ей предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Позже выяснилось, что женщина нуждалась в психологической помощи, о чем не раз сообщала родным. Есть версии, что мама страдала от побоев мужа и даже употребляла наркотики. Но это выяснит следствие.

Близ Куштау снова неспокойно - на базе отдыха «Медвежий хутор» в деревне Урняк Ишимбайского района произошел пожар.

И вновь о Сибае. Радий Хабиров в интервью ТАСС сообщил, что карьер окончательно потушат и зальют водой к 26 марта. Тем временем суд Сибая обязал УГОК устранить причины загрязнения воздуха до 28 апреля.

Суд над бывшим вице-мэром Уфы Александром Филипповым продолжается. На этой неделе был допрошен Рустэм Марданов, бывший премьер-министр Башкирии. Он заявил в ходе допроса фразу, позже разлетевшуюся по всем республиканским СМИ: «Ущерба от действий Филиппова нет». Впрочем, это только предстоит выяснить суду. Все подробности – в материале Влады Шипиловой, которая внимательно следит за ходом судебного заседания.

Очень показательная история о борьбе человека с системой от Минзали Аскаровой.

21-летний Данила, студент из Мелеуза, пострадавший от взрывов снарядов в селе Пугачево в Удмуртии в 2011 году, выиграл суд против Минобороны. Иск на полмиллиона рублей. Теперь ведомство решило оспорить решение районного суда в Верховном суде. А после нашей публикации на сайте парню начали угрожать. Звонить и говорить, что если Данила продолжит общаться со СМИ, то суд встанет не на его сторону. Можете себе такое представить?

На этой неделе суд Кировский районный суд Уфы приговорил известного башкирского активиста Айрата Дильмухаметова к одному месяцу ареста. До этого дома у него проходили обыски. Известного оппозиционера, политического деятеля обвиняют в "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации" (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ).