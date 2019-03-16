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Московский блогер после скандала на улице назвал ситуацию в Сибае бардаком
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
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Московский блогер после скандала на улице назвал ситуацию в Сибае бардаком

Вчера, 18:25ОбществоТатьяна МайороваФото: Скриншот с видео./ Вконтакте
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