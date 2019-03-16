Московский блогер после скандала на улице назвал ситуацию в Сибае бардаком

Сегодня, 16 марта, во второй половине дня в соцсетях появилось обращение московского блогера Никиты Исаева, чье появление в городе закончилось скандалом.

Напомним, сегодня во время общения с горожанами блогеру, который приехал, как он сообщил предварительно, чтобы разобраться в ситуации, пришлось спасаться бегством от разъяренных людей, один из них успел обсыпать его мукой.

Причиной недовольства горожан, которые за минувшие четыре месяца жизни рядом с источающим диоксид серы карьером видели уже немало журналистов и вполне мирно с ними общались, стало опубликованное накануне обращение Никиты Исаева к ним. Мужчина назвал горожан моральными разложенцами и трусами, но потом стер данный пост. Однако он не остался незамеченным. По интернету гуляют скрины с гневными комментариями.

Тем временем, судя по недоумевающему тону блогера, он не понимает причину гнева сибайцев.

- На данный момент нахожусь в доме уважаемых в городе людей, тут не тронут. Прикрепил видео, чтобы вы понимали, какой накал был еще в начале встречи. Потом было не до съемок. Сибай, это в норме у вас - так гостей встречать?! – написал Никита Исаев, назвав ситуацию в города бардаком и кошмаром.

Примечательно, что в видео, опубликованном Никитой Исаевым, мелькает общественница Диана Демидова, которая также ранее публиковала скандальные сообщения о Сибае, сообщив, что после нескольких дней пребывания в городе ей понадобилась госпитализация.