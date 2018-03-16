Речная навигация и паромная переправа в Уфе откроется в конце апреля

В случае, если положительная температура воздуха установится раньше, то суда речных переправ Уфы могут выйти пораньше. Причиной ранней навигации также может послужить половодье.

Как правило, навигационный период начинается с окончанием весеннего ледохода на реках Уфы. В прошлом году это произошло 29 апреля. В это время начинается и дачный сезон. Владельцы более 18 тысяч садовых участков, объединенных в 110 садоводческих товариществ, пользуются 7 паромными переправами и одним маршрутом внутреннего водного транспорта общего пользования.

К навигации готовы 8 самоходных и 5 несамоходных судов, ждет своего часа и дноуглубительная техника на случай мелководья в засушливый период. Все суда, задействованные в перевозке пассажиров, оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая подключена к общегородской навигационной системе.