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Речная навигация и паромная переправа в Уфе откроется в конце апреля
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Речная навигация и паромная переправа в Уфе откроется в конце апреля

Сегодня, 15:16ОбществоЗиля Аскерова
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