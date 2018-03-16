На реабилитацию Миши Гулина родители просят помочь собрать 850 тысяч рублей

За нее родителям ребенка необходимо заплатить 850 тыс. рублей, но этих денег у них нет.

Лечение Миша проходит в США, в России помочь ему врачи не смогли. Прогноз был один: ампутация ноги. Родители Миши не смогли смириться с тем, что их ребенок никогда не будет ходить и останется инвалидом на всю жизнь. Они решились поехать в Америку, чтобы помочь своему малышу. Для этого им пришлось оставить работу и самостоятельно организовать сбор денег на операции: они обратились в СМИ и благотворительные фонды.

В Америке с апреля 2017 года Миша перенес 3 уникальные операции на ножке. После каждой из них он проходит длительный и очень болезненный курс физиотерапии, так как ножку нужно разрабатывать. Миша - настоящий боец, он стойко переносит физическую боль и уже скоро сможет ходить самостоятельно, если удастся собрать оставшуюся сумму на реабилитацию.

«Теперь осталась реабилитация. Но она под вопросом, так как не хватает средств на оплату счета. Мы все же надеемся на помощь «Русфонда» и ждем, когда же нашего сыночка опубликуют на сайте фонда и откроют сбор на реабилитацию, но, к нашему сожалению, остается только ждать и верить, что чудо свершится. Мы в очереди на сбор в «Русфонде» с 11 июля 2017, трижды им отправляли все документы по списку. Надеялись, что нам откроют сбор в январе, помешали новогодние праздники и сбор в фонде АиФ, затем олимпиада, сейчас выборы. Первый канал не дает эфир для фонда в программе «Время», - поделилась мама Миши Юлия Гулина.

850 тыс. рублей нужно внести до 1 апреля. Родители Миши очень надеются на помощь, так как без последнего этапа реабилитации все будет бессмысленно.