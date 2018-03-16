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Министра МВД Башкирии наградили госнаградой «За заслуги перед Отечеством»
Сюжеты:
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Министра МВД Башкирии наградили госнаградой «За заслуги перед Отечеством»

Сегодня, 12:30ОбществоНадежда Валитова
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