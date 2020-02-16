В Уфе прооперировали девочку из Стерлитамака с редким генетическим заболеванием

— Пришла в себя и улыбается, — написала мама девочки в закрытой группе «Помощь Софье Гизатуллиной».

Как сообщает «Башинформ», до настоящего времени Софья ела только жидкую пищу.

Также мама Софьи обратилась ко всем за помощью. Поскольку родители не знали об операции и не подготовились к госпитализации, девочке нужны памперсы, салфетки и другие средства гигиены для комфортного нахождения в больнице.

Напомним, в конце 2019 года девочку обследовали в израильской клинике — планировалось, что Софье сделают операцию по разъединению пальчиков на руках и ногах, но врачи в ней отказали.