В Уфе прооперировали девочку из Стерлитамака с редким генетическим заболеванием
Девочку привезли на обследование в одну из уфимских больниц, после чего врачи решили сделать операцию на небо, чтобы девочка могла полноценно питаться.
— Пришла в себя и улыбается, — написала мама девочки в закрытой группе «Помощь Софье Гизатуллиной».
Как сообщает «Башинформ», до настоящего времени Софья ела только жидкую пищу.
Также мама Софьи обратилась ко всем за помощью. Поскольку родители не знали об операции и не подготовились к госпитализации, девочке нужны памперсы, салфетки и другие средства гигиены для комфортного нахождения в больнице.
Напомним, в конце 2019 года девочку обследовали в израильской клинике — планировалось, что Софье сделают операцию по разъединению пальчиков на руках и ногах, но врачи в ней отказали.
Ранее о девочке из Стерлитамака с редким генетическим заболеванием стало известно, благодаря добровольцам, которые рассказали, что ребенка не хотели пускать в детский сад из-за необычной внешности. После резонанса власти Башкирии обратили внимание на проблемы семьи, где растет Софья, и помогли с выделением жилья.