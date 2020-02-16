В Уфе почтили память россиян, исполнявших воинский долг за пределами страны

В церемонии возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать» приняли участие члены правительства республики и городской администрации, а также ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, матери военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, участников контртеррористической операции.

Напомним, отмечать эту дату в России стали в конце 2010 года в знак уважения и признательности к нашим соотечественникам, проявившим самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны.