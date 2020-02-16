В Уфе почтили память россиян, исполнявших воинский долг за пределами страны
Ежегодно 15 февраля по всей стране проводятся мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана.
В церемонии возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать» приняли участие члены правительства республики и городской администрации, а также ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, матери военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, участников контртеррористической операции.
Напомним, отмечать эту дату в России стали в конце 2010 года в знак уважения и признательности к нашим соотечественникам, проявившим самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны.
Напомним, всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, находившихся на территории Афганистана, прошли военную службу более 9 тыс. солдат и офицеров из Башкирии. Из них более 300 погибло, 6 человек пропало без вести.