В двух районах Уфы установили 951 видеокамеру с системой распознавания лиц

— Эта видеокамера сегодня опознала меня и моих коллег на остановке в Инорсе. Таких камер мы установили здесь 951, чтобы граждане чувствовали себя свободно, не опасаясь за свою жизнь и кошелек. Таким образом те, кто мешает спокойно жить нашим людям, нарушает закон, должны понимать— мы методично закроем видеонаблюдением все точки входа и точки выхода, всех нарушителей вытащим за уши и отдадим под суд, — подчеркнул Радий Хабиров.