В двух районах Уфы установили 951 видеокамеру с системой распознавания лиц
Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в соцсетях.
По словам чиновника, нарушители закона должны понимать, что таким видеонаблюдением постепенно будет оснащен весь город.
— Эта видеокамера сегодня опознала меня и моих коллег на остановке в Инорсе. Таких камер мы установили здесь 951, чтобы граждане чувствовали себя свободно, не опасаясь за свою жизнь и кошелек. Таким образом те, кто мешает спокойно жить нашим людям, нарушает закон, должны понимать— мы методично закроем видеонаблюдением все точки входа и точки выхода, всех нарушителей вытащим за уши и отдадим под суд, — подчеркнул Радий Хабиров.
По словам министра цифрового развития госуправления РБ Геннадия Разумикина, программно-аппаратный комплекс интеллектуального видеонаблюдения в Инорсе и на улице Ленина включает 951 камеру с высоким качеством изображения, функцией распознавания лиц, детектором огня, датчиками контроля парковки автомобилей и другими возможностями. Как отметил мэр Уфы Ульфат Мустафин, эти технологии способствуют успешной работе сотрудников полиции, оперативных и коммунальных служб. Он предложил увеличить зону действия видеонаблюдения, добавив в систему мониторинга места проведения массовых мероприятий, а также микрорайон Сипайлово.
Геннадий Разумикин пояснил, что возможности комплекса можно расширить за счет подключения к системе камер, установленных в рамках программы «Башкирские дворики».