Ученые-аграрии из Башкирии получили миллионные гранты за инновационные разработки

Один из грантов вручен аспиранту кафедры строительно-дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных машин механического факультета БГАУ Раушану Аминову. Он разработал культиватор для полосной обработки почвы — он позволяет повысить урожайность пропашных культур на 20-25% и снизить себестоимость продукции на 35-40%. Годовой экономический эффект при его внедрении только на четверти всех площадей кукурузы и подсолнечника республики составит 146 млн руб. Подобная разработка — первая в России, ее зарубежные аналоги стоят около 5 млн руб., предположительная цена отечественного культиватора — 500 тыс. руб.

— На средства гранта планирую завершить разработку культиватора и пройти стажировку в ведущих научных организациях нашей страны — во Всероссийском научно-исследовательском технологическом институте ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка и в Федеральном научном агроинженерном центре ВИМ, — рассказал Раушан Аминов.

Также в числе победителей кандидат с/х наук, доцент кафедры лесоводства и ландшафтного дизайна факультета агротехнологий и лесного хозяйства Мария Мартынова. Она получила грант за научный проект по оптимизации целевого использования лесов в пчеловодческой отрасли. Речь идет о проведении инвентаризации лесов на основе данных, полученных методами дистанционного зондирования Земли, цифрового моделирования рельефа и ГИС-технологий, а также о разработке цифровых карт, позволяющих прогнозировать нектаропродуктивные показатели липняков, необходимые для отрасли пчеловодства, в т. ч. для размещения пчеловодческих пасек и установки кочевых маршрутов. Реализация проекта позволит повысить использование кормового потенциала лесов до 60-70%, увеличить производство меда на четверть, что будет способствовать развитию промышленного пчеловодства в РБ.