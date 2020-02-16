Прокуратура Уфы обнаружила прорехи в организации безопасных перевозок школьников
Постановление уфимской администрации об организации перевозок учащихся муниципальных школ не предусматривал ряд требований по безопасности.
Документ не предусматривал требование об оборудовании автобусов для школьников ремнями безопасности, а также не закреплял обязательное наличие у водителя маршрута перевозки с указанием пункта отправления, промежуточных остановок, пункта прибытия, и мест остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при многодневных поездках). Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кроме того, по мнению прокурора, документ содержал не соответствующие закону требования к стажу работы водителя, а также устанавливал трехлетний срок хранения оригиналов документов, связанных с перевозкой группы детей, вместо предусмотренного законом 90-дневного срока.
По этим причинам прокурор Уфы опротестовал нормативный правовой акт. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования в порядок организации перевозок школьников внесены соответствующие изменения.