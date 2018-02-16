В Уфе на суд по иску об оскорблении башкир пригласили переводчика

Сегодня, 16 февраля, в Уфимском районном суде началось рассмотрение иска активистки Конгресса башкирского народа Альфии Узянбаевой к другой общественнице - блогеру Галине Лучкиной о защите национального достоинства, ее лично, и всего башкирского народа.

Напомним, в своей реплике в программе "Уфимский разворот" радио "Эхо Москвы в Уфе" от 9 июня 2017 года Галина Лучкина назвала башкир малым народом. Альфия Узянбаева сочла эту фразу оскорблением и обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства.

Сегодня, 16 февраля, Альфия Узянбаева не явилась в суд и попросила рассматривать иск без ее участия. Обе стороны имеют адвокатов. В суд стороны конфликта приехали с группами поддержки, в коридоре они общались за редким исключением на родном языке. Сторонники Узянбаевой держат в руках зелено-синие флажки с надписью "Башкорт". Был также приглашен переводчик. Заседание началось с 20-минутным опозданием, потому что настраивали громкую связь для переводчика. Стороны попросили с позволения вести видеосъемку, однако такого разрешения не получили. Адвокат Лучкиной попросил отказать в иске в связи с тем,что Альфия Узянбаева якобы является ненадлежащим истцом, ибо она не присутствовала в момент произнесения Галиной Лучкиной ее фразы о малом народе и не может представлять интересы всех башкир.

После высказывания Лучкиной обо мне стали думать жители других регионов как о представителе малого народа, - эта фраза в иске Узянбаевой звучит несколько раз. Она требует признания высказываний Лучкиной опровержения фразы Лучкиной в СМИ и удаления запись передачи из интернета, а также возмещения морального вреда.

Однако защита Узянбаевой заявила, что истица восприняла фразу Лучкиной как личное оскорбление и нарушение своих конституционных прав. Суд в данном иске отказал и приступил к рассмотрению иска.