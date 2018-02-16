В Уфе башкирской активистке отказали в удовлетворении иска «о малом народе»

Сама заявительница на заседание не явилась.

Сегодня, 16 февраля, Уфимский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований активистке Конгресса башкирского народа Альфие Узянбаевой. В иске о защите чести и достоинства она просила удалить из интернета запись эфира «Эха Москвы в Уфе», в которой общественница Галина Лучкина назвала башкир малым народом. Ещё одним требованием стало возмещение морального вреда.

Иск вызвал большой резонанс и на оглашении решения зал был заполнен слушателями и журналистами, среди которых был и наш корреспондент. До этого мы писали, что на суд по иску пригласили переводчика.