В Уфе башкирской активистке отказали в удовлетворении иска «о малом народе»
Сегодня, 12:43ОбществоТатьяна Майорова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сама заявительница на заседание не явилась.
Сюжеты: Из зала суда
Сегодня, 16 февраля, Уфимский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований активистке Конгресса башкирского народа Альфие Узянбаевой. В иске о защите чести и достоинства она просила удалить из интернета запись эфира «Эха Москвы в Уфе», в которой общественница Галина Лучкина назвала башкир малым народом. Ещё одним требованием стало возмещение морального вреда.
Иск вызвал большой резонанс и на оглашении решения зал был заполнен слушателями и журналистами, среди которых был и наш корреспондент. До этого мы писали, что на суд по иску пригласили переводчика.
Репортаж о том, как рассматривалось дело и на основании чего суд отказал заявительнице, читайте в ближайшее время на нашем сайте.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей