Робота-спасателя Федора научили функциям автомеханика

Созданный по заказу МЧС робот Федор, разработанный для использования при спасательных операциях, теперь может выполнять функции автомеханика.

Как написала газета «Известия», программисты из Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) научили андроида собирать автомобильную коробку передач.

Создателем робота выступил Фонд перспективных исследований (ФПИ), а специалисты из БГПУ принимают участие в конкурсе этой организации по разработке программ для автономного управления Федором.

Техника с человеческими функциями была разработана фондом для МЧС, но его способности выполнять разнообразные задания (как в режиме повтора за оператором, так и самостоятельно) привлекла к себе внимание других заказчиков. Так, в планах «Роскосмоса» привлечь Федора в 2022 году к испытательному орбитальному полету нового космического корабля «Федерация».

Конкурс софта для нового робота стартовал с июня 2017 года, в нем участвуют 40 команд из различных регионов страны. Но в ФПИ лучшим из предложенных решений посчитали разработку лаборатории информационных технологий БГПУ. Представители фонда считают, что этот коллектив займет призовое место.

Руководитель проекта ФПИ по разработке человекоподобного робота Сергей Хурс считает команду специалистов из Благовещенска наиболее активным участником конкурса. Специалисты из БГПУ далеко продвинулись по техническому зрению и управлению роботом, подчеркнул он.

Федор собран только в единственном экземпляре, поэтому все участники конкурса испытывали свои программы в виртуальной реальности, на компьютерной версии.

Руководитель лаборатории БГПУ Александр Семочкин пояснил, что пока специалисты не имеют доступа к реальному роботу, вся работа ведется с симулятором, в котором условия реально физического мира воссозданы на максимальном уровне. При этом программистам удается уверенно манипулировать такими виртуальными объектами, как шуруповерт, шестерни, крышка от коробки передач, рассказал он.