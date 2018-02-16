Режиссер Алексей Герман-младший рассказал о съемках фильма «Довлатов»

В четверг в Германии стартовал 68-ой Международный кинофестиваль Берлинале-2018.

В этом году одним из претендентов на главный приз стала лента российского режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов». Об этом пишет газета «Известия».

Журналисты издания побеседовали с создателем картины. Режиссер рассказал о возникновении идеи фильма и ходе съемочного процесса. Кинолента повествует о жизни знаменитого писателя, который переживает личный и творческий кризис. Действие происходит в Ленинграде в начале 70-х годов ХХ века.

По словам Германа-младшего, в фильме «Довлатов», съемочная группа старалась в первую очередь повторить дух его времени. Однако правдоподобному интерьеру тоже уделялось не малое внимание. Для режиссера начало 70-х это время детства — память об отце, а также темах его бесед на кухне с друзьями.

Соответствующий времени интерьер удалось с точностью восстановить художнику-постановщику фильма Лене Окопной, которая проделала просто колоссальную работу. Найти вещи советского Ленинграда сейчас очень сложно. Их сохранилось немного. Первоначально места для съемок представляли собой здания с голыми стенами. Многое приходилось строить заново. Мебель искали, а одежду шили. Даже детскую площадку с железной горкой участники съемок делали своими силами, посетовал Герман-младший.

Кафе «Сайгон», где в 70-х годах собиралась интеллигенция Ленинграда, не восстанавливали. Заведение стало просто собирательным образом. Место работы Бродского (Звукоцех на «Ленфильме») также не дожил до нашего времени. Снимать пришлось на территории Леннаучфильма.

Режиссер выделил стихотворение, прочитанное Бродским в одной из сцен фильма. Произведение было открыто заново. Ведь его написали несколько десятилетий назад для другого фильма.

Интерьер, который использовали на съемках «Довлатова», сохранить не удалось. Нередко работать приходилось в старых, заброшенных домах. Часть реквизита отдали в «Ленфильм». Здания, где снимали, уже снесли.

Актеров на роли в фильме подбирали очень тщательно. Главную роль в картине исполнил серб Милан Марич. Его нашли всего за три месяца. А вот поиск человека, который будет озвучивать Довлатова, занял около пяти месяцев. В итоге выбор пал на Александра Хошабаева. На роль Бродского взяли Артура Бесчастного. Его режиссеру посоветовал Константин Эрнст.

В целом актерский состав подбирали восемь месяцев. На каждую роль претендовало до шести человек. Тут речь идет и об актерах второго плана. Каждый их них должен был идеально вписаться в определенную сцену.