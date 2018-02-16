Погода в Башкирии на выходные: до – 27, местами слабый снег

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Башгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.
Источник: Башгидромет
В Башкирии в ближайшие выходные столбик термометра опустится до – 27, следует из данных Башгидромета.
Сегодня, 16 февраля, в республике местами небольшой снег. Температура воздуха ночью днем -4,-9°, местами до -14°.
В субботу, 17 февраля, ночью столбик термометра опустится до 12,-17°, местами -22,-27°, днем температура воздуха составит -3,-8°, местами до -13°. Местами слабый снег. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 18 февраля, характер погоды существенно не изменится. Ночью --12,-17°, местами -22,-27°, днем -3,-8°, местами до -13°.
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