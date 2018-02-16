Бывший дознаватель из Уфы заявила об уголовном преследовании

Девушку судят по двум противоречащим друг другу статьям.

Бывший дознаватель отдела полиции по Советскому району Уфы может отправиться за решётку на три года. Девушку обвиняют в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями.

29 сентября 2016 года, через месяц после того как девушка пришла на работу в полицию, ею было возбуждено дело о побоях, нанесённых мужчиной своей матери. В тот же день дело было передано в прокуратуру, от куда вернулось лишь 12 октября, к этому времени у подозреваемого закончилась подписка о невыезде назначенная вместе с возбуждением дела.

- В прокуратуре долго отказывали в возбуждении дела, на словах требовали вынести отказ, за это время мужчина вновь избил свою мать, - рассказывает Алла. - При этом участковый самостоятельно приобщил новый материал к делу, чего не имел права делать.

После того, как прокуроры всё же прислали материал, Артемьева попыталась вызвать мужчину на допрос, однако участковый не смог найти подозреваемого, и дознаватель не смогла ни продлить ему подписку о невыезде, ни принять меры к его аресту.

- Через месяц, 12 ноября, он опять избил мать, спустя ещё два дня она умерла, - рассказывает Алла Артемьева, - сейчас он уже осуждён за нанесение тяжких телесных повлекших за собой смерть потерпевшего.

В мае 2017 Алла Артемьева сама стала обвиняемой, прокуроры посчитали, что если бы она арестовала ирода, то тот убить мать не смог, и женщина осталась бы жива. Обвиняют Аллу по двум статьям - «халатность» и «злоупотребление должностными полномочиями».

- Никого не волнует, что одна статья подразумевает, что я сделала это не нарочно, а вторая напротив предполагает умысел, прокуроры не замечают, что статьи противоречат друг другу, - говорит бывший сотрудник полиции.