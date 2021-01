В Уфе в ночь с 18 на 19 января для безопасности и удобства горожан будет ограничено движение транспорта по некоторым улицам. Об этом сообщили в столичной администрации.

Так, с девяти вечера до двух часов ночи движение перекроют на улице Бехтерева в створе улицы Менделеева, а также на улице Кирова на участке от Айской до Ветошникова, включая улицы Амурскую и Крестьянскую. Помимо этого, в микрорайоне Сипайлово проезд будет закрыт на сутки. А именно, на улице Набережной реки Уфы на участке от улицы Маршала Жукова до Баязита Бикбая с 19:00 18 января до 21:00 19 января.

