В России предложили проиндексировать выплаты жертвам радиационных аварий

Новый коэффициент предлагается установить с февраля 2021 года.

Министерство труда и социальной защиты России предложило утвердить новый коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций на 2021 год для лиц, подвергшихся радиационному воздействию после катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также для других групп граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию соответствующего проекта постановления правительства на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, предлагается установить коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных перечнем, в размере 1,049 с 1 февраля 2021 года. Коэффициент индексации определен, исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равному 104,9%. Документ также касается выплат для лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Постановление подразумевает индексацию выплат для ветеранов, инвалидов, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а также выплат гражданам, имеющих детей.

