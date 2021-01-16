В России предложили проиндексировать выплаты жертвам радиационных аварий

Министерство труда и социальной защиты России предложило утвердить новый коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций на 2021 год для лиц, подвергшихся радиационному воздействию после катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также для других групп граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию соответствующего проекта постановления правительства на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.