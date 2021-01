В Башкирии инвестор готов вложить 124 миллиона рублей на развитие производства безалкогольных напитков. На минувшем «Инвестчасе» учредитель компании «Архангельские варенья» рассказал о планах по расширению производства.

По словам предпринимателя, на эти деньги будет куплено оборудование, которое позволит увеличить объемы производства с 1600 тонн до 2000 тонн. Известно, что предприятие производит соки, лимонад и безалкогольную медовуху. — Предлагаю увязать этот проект с комплексом мер поддержки нашей пищевой промышленности и оценить их эффективность на практике, — отметил Радий Хабиров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter