Уфимского блогера Рустама Набиева, лишившего ног, высадили из самолета в Лас-Вегасе

Уфимского блогера Рустама Набиева, лишившего ног, высадили из самолета в Лас-Вегасе

Вчера, 13:56ОбществоКарина МамаеваPhoto: Инстаграм
Популярный блогер Рустам Набиев сейчас находится в Соединенных штатах Америки. Мужчина посетил Гранд-Каньон, после чего вместе со своим приятелем попытался улететь в Лос-Анджелес. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Как Рустам Набиев рассказал своим подписчиками, сначала они опоздали на рейс, из-за чего не смогли вылететь. Позже купили билеты на рейс уже другой авиакомпании, но и там случилась неприятная ситуация.

До вылета их с приятелем выгнали из самолета за нарушения по требованию капитана воздушного судна. Ему не понравилось, что Рустам Набиев разговаривал по телефону перед взлетом, также им сделали замечание из-за опущенной с носа защитной маски.

— Он психанул и начал орать, остановил самолет прямо перед вылетом и сказал нам сойти с самолета. Он написал на нас жалобу, нас хотели оштрафовать каждого на 1 тысячу 100 баксов. В итоге как-то мы разрулили, — отметил он.

После нескольких неудачных попыток им все же удалось добраться до Лос-Анджелеса, где инвалид-колясочник из Уфы продолжил свое путешествие.

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