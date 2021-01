Уфимского блогера Рустама Набиева, лишившего ног, высадили из самолета в Лас-Вегасе

Популярный блогер Рустам Набиев сейчас находится в Соединенных штатах Америки. Мужчина посетил Гранд-Каньон, после чего вместе со своим приятелем попытался улететь в Лос-Анджелес. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Как Рустам Набиев рассказал своим подписчиками, сначала они опоздали на рейс, из-за чего не смогли вылететь. Позже купили билеты на рейс уже другой авиакомпании, но и там случилась неприятная ситуация. До вылета их с приятелем выгнали из самолета за нарушения по требованию капитана воздушного судна. Ему не понравилось, что Рустам Набиев разговаривал по телефону перед взлетом, также им сделали замечание из-за опущенной с носа защитной маски. — Он психанул и начал орать, остановил самолет прямо перед вылетом и сказал нам сойти с самолета. Он написал на нас жалобу, нас хотели оштрафовать каждого на 1 тысячу 100 баксов. В итоге как-то мы разрулили, — отметил он. После нескольких неудачных попыток им все же удалось добраться до Лос-Анджелеса, где инвалид-колясочник из Уфы продолжил свое путешествие.

