В башкирских школах после ЧП в Перми проверят систему безопасности

Проверку проведут министерство образования и силовики.

Министерство образования Башкирии и силовые структуры региона проверят, как организован пропускной режим в школах региона, сообщает «Башинформ» со ссылкой на министра образования региона Гульназ Шафикову.

- В связи с трагедией в пермской школе, будут еще раз пересмотрены и там, где необходимо, усилены меры безопасности, - отметила министр.

Учителей и сотрудников школ проинструктируют, как действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.