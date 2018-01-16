В башкирских школах после ЧП в Перми проверят систему безопасности
Вчера, 16:28ОбществоКонстантин КлимовФото: vk.com
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Проверку проведут министерство образования и силовики.
Министерство образования Башкирии и силовые структуры региона проверят, как организован пропускной режим в школах региона, сообщает «Башинформ» со ссылкой на министра образования региона Гульназ Шафикову.
- В связи с трагедией в пермской школе, будут еще раз пересмотрены и там, где необходимо, усилены меры безопасности, - отметила министр.
Учителей и сотрудников школ проинструктируют, как действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Напомним, 15 января в пермской школе №127 двое несовершеннолетних напали с холодным оружием на учеников четвёртого класса и преподавателя, пострадало 12 человек.
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