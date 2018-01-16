В Башкирии за год 34 тысячи человек оформили трудовые договоры

В рейтинге субъектов Российской Федерации по выполнению контрольного показателя Башкортостан занимает седьмую позицию в стране и вторую позицию в ПФО.

15 января министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова заявила о том, что за прошедший год выявлено 34110 человек, которые работали без трудового договора, из них 33921 оформили трудовые отношения, сообщили в пресс-службе минтруда республики.

В среднем за последние три года в Башкирии легализовали трудовые отношения 185 тысяч человек. В пенсионный фонд зачислено более 664 миллиона рублей, а начисление НДФЛ более 882 миллионов рублей.